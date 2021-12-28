Коечный фонд для пациентов с коронавирусом сократили в ковидном госпитале Сургутской окружной клинической больнице наполовину. Если в октябре было развернуто порядка 700 коек для ковид-пациентов, то сегодня их осталось 350, сообщает со ссылкой на медучреждение SI.TV.

Всего на лечении в СОКБ находятся 213 пациентов с коронавирусом, двое из них дети. К аппаратам ИВЛ подключены пять человек.

По данным медучреждения, из-за сокращения числа больных ковидом с сегодняшнего дня терапевтическое отделение СОКБ возвращается к штатному режиму работы.

Ранее сообщалось, что в ХМАО за неделю с 20 по 26 декабря зарегистрировано 99,7 тыс. случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс. населения. Это ниже предыдущей недели на 22,1%.