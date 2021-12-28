МФЦ и культурное пространство: что будет в бывшем офисе компании «Газпром переработка» в Сургуте

На первых этажах недостроенного офиса компании «Газпром переработка», которое переходит в собственность Сургута, планируют разместить социальные службы и культурно-общественные пространства. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава города Андрей Филатов.

«Уже идет процесс передачи городу. Первые этажи – самые доступные должны быть под общественные пространства. Может быть МФЦ или у нас есть творчески настроенные жители, которые хотят реализовать себя через арт-резиденции. Концепция только такая. А уж если мы и будем делать это офисным зданием для чиновников, то это все повыше», – ответил градоначальник на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщал siapress.ru, газпромовская «свечка» передается городу бесплатно. Здание «Газпром переработки» возводилось компанией до того момента, когда стало известно о ее переезде в Санкт-Петербург. С 2017 года предприятие безуспешно пыталось продать объект, однако покупателя так и не нашла.

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