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Сургутскую пенсионерку оштрафовали за призыв расстреливать чиновников, как «это делал Сталин»

В Сургуте пенсионерку признали виновной в «пропаганде неполноценности» чиновников

Сургутскую пенсионерку оштрафовали за призыв расстреливать чиновников, как «это делал Сталин»
pixabay.com

Сургутский горсуд вынес приговор местной 65-летней жительнице Татьяне Овериной. Женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей за комментарии в соцсети «ВКонтакте», в которых прокуратура обнаружила «пропаганду неполноценности» чиновников и призывы «к негативному отношению к государственным служащим».

«Татьяну Оверину признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

Суд установил, что пенсионерка под именем Анна Романовна оставила комментарии под обсуждением различных тем в группах в ВК. В частности, она назвала чиновников «церберами и прихлебателями олигархата» и призвала их «отстреливать, как это делал Сталин». В одном из постов она также написала, что «хочет взять в руки автомат и пройтись по кабинетам!».

На суде югорчанка признала факты административного правонарушения, но подчеркнула при этом, что комментарии являются выражением ее мнения, «на которое она имеет право», отмечает Znak.com.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 566, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 19:16
Серега нас с тобой походу предупредили
Сергей Б
Сегодня в 21:23
Времена нынче такие. За правду нынче штрафуют, неполноценные прокуроры и неполноценные судьи. На десять тыщ.. Да пусть подавятся.
Александр Наумов
Сегодня в 22:01
«Во времена всеобщей лжи говорить правду — экстремизм».
Джордж Оруэлл ( — британский писатель, журналист и публицист. Его работы отличаются простым стилем письма, критикой тоталитаризма и поддержкой демократического социализма.)
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