У администрации Сургута нет запроса на «Вершину»

У администрации Сургута нет планов на «Вершину». Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Андрей Филатов, отвечая на вопрос корреспондента ИА СИА-ПРЕСС.

Градоначальник отметил, что на данный момент проведена ревизия муниципальных объектов. Сейчас в приоритете стоит вопросы создания зданий для театра «Петрушка», ДК «Строитель», зоопарка. Направлять бюджетные деньги на выкуп «Вершины» для культурного кластера на данный момент не планируется.

Напомним, сейчас «Вершина» с новым названием VIVALDI PLAZA продается за 548 млн рублей. Ряд экспертов полагает, что в здании, которое называли архитектурной жемчужиной Сургута, можно было бы создать культурно-музейный кластер.