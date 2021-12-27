В Сургуте ищут варианты, чтобы дать новую жизнь «Дому пионеров»

Власти Сургута не планируют сносить «Дом пионеров» и прорабатывают концепцию нового наполнения этой площадки. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава города Андрей Филатов.

«Очень просто снести», - отметил градоначальник, но подчеркнул, что сейчас вопрос дальнейшей судьбы здания находится в проработке.

Одно из старейших зданий Сургута находится в аварийном состоянии и не действует уже много лет. Горожане считают, что здание необходимо сохранить. Два года назад реконструкция «Дома пионеров» оценивалась в сумму от 80 до 150 млн рублей.