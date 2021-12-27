В новом здании перинатального центра Сургута родились 15 детей

В Центре охраны материнства и детства в Сургуте за первые сутки работы родились 15 малышей. Двум женщинам сделали кесарево сечение. Первым новорожденным стал мальчик весом 3040 и ростом 53 см. Все родившиеся младенцы и их мамочки счастливы и чувствуют себя хорошо, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Главный врач Сургутского окружного окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева произвела большой обход в открывшихся отделениях нового здания, в том числе и в родильном отделении.

О том, как создавался центр охраны материнства и детства в Сургуте, кто и какую помощь будет оказывать в новом медицинском учреждении – в интервью Ларисы Белоцерковцевой для siapress.ru.