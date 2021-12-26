На пешеходном переходе в Сургуте сбили ребенка

Днем в воскресенье, 26 декабря, у торгового центра «Гера» в Сургуте на пешеходном переходе сбили ребенка. О происшествии сообщается в социальных сетях. По словам очевидцев, в аварии пострадала 12-летняя девочка.

Отметим, что в ГИБДД округа сообщали, что накануне новогодних каникул в школах и детских садах прошли профилактические мероприятия. «В рамках профилактической акции «По зимней дороге – без происшествий» в образовательных организациях округа полицейские совместно с педагогами, юными инспекторами движения и родительской общественностью напомнили о правилах безопасного ориентирования в дорожно-транспортной среде юным пешеходам и их родителям», - рассказали в отделении пропаганды ведомства.