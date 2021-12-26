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​В новом центре охраны материнства и детства Сургута приняли первые роды

Сургутский центр материнства и детства начал принимать роды

​В новом центре охраны материнства и детства Сургута приняли первые роды
Фото: instagram.com/surgut_skpc

В новом здании Сургутского окружного центра охраны материнства и детства начали принимать роды. В субботу, 25 декабря, в 12.50 там родился мальчик весом 3 450 граммов, ростом 53 сантиметра.

«С сегодняшнего дня специалисты центра охраны материнства и детства начали принимать стационарных пациентов в новом, большом здании. Это огромная радость и долгожданное событие для всех семей, жителей округа и нас - медицинских работников. Центр охраны материнства и детства площадью более 78 тысяч квадратных метров рассчитан на 165 посещений в сутки, 10 тысяч родов в год и сможет одновременно принимать более 300 беременных, рожениц и родильниц. Проектом предусмотрено 1 500 функциональных помещений», – рассказала главный врач медицинского учреждения Лариса Белоцерковцева.

О том, как создавался центр охраны материнства и детства в Сургуте, кто и какую помощь будет оказывать в новом медицинском учреждении – в интервью Ларисы Белоцерковцевой для siapress.ru.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 410, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:02
Это эпохальное событие в жизни не только здравоохранения Сургута, ХМАО и РФ. Это прежде всего знаковое событие в жизни самого города. Ведь теперь наш город будет иметь Центр охраны материнства и детства мирового уровня. Естественно, статус города с сегодняшнего дня значительно вырос. Ведь таких центров в РФ по сути два: у нас Сургуте и в Москве, где находится Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (ул. Опарина, 4) Федерального агенства высокотехнологичной медицинской помощи. Более того, по некоторым параметрам наш Центр материнства и детства превосходит Центр имени В.И. Кулакова, в частности по занимаемой площади 78 тыс м2 (40 тыс м2). По остальным параметрам наш Центр уступает незначительно:
- количество сотрудников 800 (1500);
- количество посещений в сутки 165 (280);
При этом нужно учесть что у нашего Центра более современный проект здания. Здание НЦАГиП имени В.И. Кулакова построено в 1979 голу.
О доступности. Для сравнения в НЦАГиП им. Кулакова по ОМС для рожениц установлена квота Минздрава. Вне квоты прием осуществляется на платной основе. В сургутском Центре материнства и детства доступность по ОМС я полагаю будет 100%. Конечно, для иногородних предоставлений услуг вероятно платное.
Но тем не менее, наличие такого Центра материнства и детства в Сургуте мирового уровня - это старт медицинского туризма в наш город. В Сургут будут приезжать рожать! И эта сегодняшняя реальность делает наш город ещё более привлекательным.
Реализация этого медицинского проекта это большая заслуга всех тех, кто вынашивал эту идею на протяжении десятка лет. И конечно только благодаря лично Губернатору Н.В. Комаровой этот проект состоялся.
Респект и в добрый путь Центр материнства и детства!

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