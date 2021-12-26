Сургутский центр материнства и детства начал принимать роды

В новом здании Сургутского окружного центра охраны материнства и детства начали принимать роды. В субботу, 25 декабря, в 12.50 там родился мальчик весом 3 450 граммов, ростом 53 сантиметра.

«С сегодняшнего дня специалисты центра охраны материнства и детства начали принимать стационарных пациентов в новом, большом здании. Это огромная радость и долгожданное событие для всех семей, жителей округа и нас - медицинских работников. Центр охраны материнства и детства площадью более 78 тысяч квадратных метров рассчитан на 165 посещений в сутки, 10 тысяч родов в год и сможет одновременно принимать более 300 беременных, рожениц и родильниц. Проектом предусмотрено 1 500 функциональных помещений», – рассказала главный врач медицинского учреждения Лариса Белоцерковцева.

О том, как создавался центр охраны материнства и детства в Сургуте, кто и какую помощь будет оказывать в новом медицинском учреждении – в интервью Ларисы Белоцерковцевой для siapress.ru.