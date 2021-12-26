Сургутский центр материнства и детства начал принимать роды

В новом здании Сургутского окружного центра охраны материнства и детства начали принимать роды. В субботу, 25 декабря, в 12.50 там родился мальчик весом 3 450 граммов, ростом 53 сантиметра.
«С сегодняшнего дня специалисты центра охраны материнства и детства начали принимать стационарных пациентов в новом, большом здании. Это огромная радость и долгожданное событие для всех семей, жителей округа и нас - медицинских работников. Центр охраны материнства и детства площадью более 78 тысяч квадратных метров рассчитан на 165 посещений в сутки, 10 тысяч родов в год и сможет одновременно принимать более 300 беременных, рожениц и родильниц. Проектом предусмотрено 1 500 функциональных помещений», – рассказала главный врач медицинского учреждения Лариса Белоцерковцева.
О том, как создавался центр охраны материнства и детства в Сургуте, кто и какую помощь будет оказывать в новом медицинском учреждении – в интервью Ларисы Белоцерковцевой для siapress.ru.
- количество сотрудников 800 (1500);
- количество посещений в сутки 165 (280);
При этом нужно учесть что у нашего Центра более современный проект здания. Здание НЦАГиП имени В.И. Кулакова построено в 1979 голу.
О доступности. Для сравнения в НЦАГиП им. Кулакова по ОМС для рожениц установлена квота Минздрава. Вне квоты прием осуществляется на платной основе. В сургутском Центре материнства и детства доступность по ОМС я полагаю будет 100%. Конечно, для иногородних предоставлений услуг вероятно платное.
Но тем не менее, наличие такого Центра материнства и детства в Сургуте мирового уровня - это старт медицинского туризма в наш город. В Сургут будут приезжать рожать! И эта сегодняшняя реальность делает наш город ещё более привлекательным.
Реализация этого медицинского проекта это большая заслуга всех тех, кто вынашивал эту идею на протяжении десятка лет. И конечно только благодаря лично Губернатору Н.В. Комаровой этот проект состоялся.
Респект и в добрый путь Центр материнства и детства!