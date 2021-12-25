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В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс

Сургутяне жалуются на пробки в предпраздничные выходные

В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс
Фото: siapress.ru

Сургут стоит в пробках. По сообщениям местных автомобилистов, самый крупный затор образовался в районе улицы Аэрофлотской и рядом с торговым центром «Аура».

По информации сервиса Яндекс.Пробки, транспортный коллапс образовался и в других районах города. Например, движение затруднено по проспектам Мира, Ленина и Пролетарский, улицам Ивана Захарова, Энгельса, Профсоюзов, Крылова. Скорее всего это связано с тем, что сургутяне готовятся к празднованию Нового года и решили потратить выходные на поездки в ТЦ и другие магазины.


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25 декабря в 17:55, просмотров: 2987, комментариев: 2
Комментарии:
sst
26 декабря в 17:15
спасибо товарищ филатов....
Сергей Б sst
26 декабря в 17:50
Это из Лангепаса за Филатовым столько понаехало, что в Сургуте теперь пробки?
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