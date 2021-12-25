Каток на главной площади Сургута готов на 95%

В Сургуте на Центральной площади откроется самый большой в Югре каток. Его площадь составляет более 3700 квадратных метров. Объект готов на 95% и скоро будет доступен для горожан. Рядом с ним оборудовано теплое помещение. Предусмотрен прокат коньков. Весь инвентарь абсолютно новый.

«Надо сказать, что каток и прилегающие к нему объекты за свой счет построил один из сургутских предпринимателей. На мой взгляд, это очень важная для города инициатива. Надеемся, что уже скоро земляки оценят ее по достоинству», – прокомментировал глава города Андрей Филатов.