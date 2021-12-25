В Сургуте пойдет под суд девушка за кражу лотерейных билетов на сумму более 100 тысяч

Сургутянка решила обогатиться за счет лотерейных билетов. Вот только девушка решила их украсть прямо со своей работы. Пропажа обнаружилась во время ревизии: недостача составила порядка 500 билетов на общую сумму почти 107 тысяч рублей.

«Установлено, что по некоторым лотерейным билетам, отсутствующим на балансе фирмы, были произведены выплаты во время рабочего времени одной из сотрудниц компании. Как пояснила подозреваемая 1992 года рождения, в рабочей программе «1С» она заметила якобы излишки лотерейной продукции. Девушка, желая получить дополнительные денежные средства, забирала билеты без оплаты в кассе. Обнаружив крупный выигрыш, злоумышленница оформляла приобретение через кассу для получения выигрышных денежных средств на свое имя. Операции производила под своей учетной записью в рабочей программе», – прокомментировали в УМВД Югры.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.