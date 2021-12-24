Дорожники завершили ремонт моста через Обь в районе Сургута

В районе Сургута завершился ремонт двух участков автодорожного моста через Обь - с 48 км по 51 км и с 53 км по 59 км. Работы выполнены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Приведено в нормативное состояние 10 километров одного из важнейших транспортных объектов автономного округа», - уточнили в окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта.

Специалисты выполнили на объекте фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесли горизонтальную разметку из термопластика, установили новое барьерное ограждение и дорожные знаки.

Качество выполненного ремонта оценила спецкомиссия, куда вошли представители заказчика, подрядной организации и общественности. По их оценке, работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектной и нормативной документацией. Сейчас объект готовят к вводу к эксплуатацию.