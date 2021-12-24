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Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 декабря? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 декабря? // АФИША

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

25 декабря

Мюзикл «Царевна-лягушка»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 12:00.

Любимая народная сказка на современный лад. Зрители увидят знакомых героев в неожиданном свете – и даже те, кто творил злодеяния, смогут исправиться и пуститься в общий пляс. В спектакле нас ожидает интерактивная программа, общение со сказочными персонажами и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Торопитесь! Билеты разлетаются мгновенно!

Телефон кассы: 53-03-17. Цена билета: 900 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

Онлайн-лекция «10 вопросов о журналистике»

Место проведения: Сообщество ЮНТИ во ВКонтакте. Время: 15:00.

Наш обозреватель Дмитрий Щеглов выступит спикером на интересной лекции о журналистике. В ходе мероприятия каждый найдет для себя ответы на 10 волнующих нынешнее общество вопросов, среди которых: чем журналистика отличается от пропаганды? Победят и уничтожат ли это явление блогеры, и чем этот общественный институт, несмотря на все его проблемы, может оказаться полезным конкретно вам?

Телефон для справок: +7 (3462) 71-12-01. Цена билета: бесплатно. 12+

Новый год в мультимедийном парке!

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя История. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: по расписанию работы парка вплоть до 13 января 2022.

Посетителей ждет спектакль-бродилка в исполнении актеров «Летучего театра», который расскажет о том, во что превращается вера в настоящее чудо, когда дети становятся взрослыми. Также в программе – компьютерные ретро-игры, сок-бар.

К участию приглашается молодежь от 12 до 22 лет. Группы от 10 до 60 человек по предварительной записи.

Телефон для справок: +7 (3462) 58-90-90. Стоимость билета – 1500 рублей с участника. К оплате принимается Пушкинская карта.

26 декабря

Онлайн-трансляция спектакля «Тайна волшебной шляпы»

Место проведения: сайт театра актера и куклы «Петрушка». Время: 12:00.

В честь 30-летнего юбилея Театра актера и куклы «Петрушка» горожанам продолжают показывать архивные спектакли, которые стали частью большой истории «Петрушки». Каждый спектакль пронизан особенной атмосферой, вы непременно убедитесь в этом, когда посмотрите онлайн-трансляцию.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: бесплатно. 0+

Выставка «Винсент Ван Гог – движущиеся полотна»

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1 Время работы театра вплоть до 13 марта 2022 года.

Впервые в Сургуте: выставка создана с применением современных проекционных технологий и анимации. С их помощью зрители попадают в картины – творческую реку Ван Гога. Живопись проецируется на стены и пол – целиком и фрагментами, привлекая внимание зрителей к важнейшим деталям, к живописной технике гения. Сотни изображений в сопровождении музыки композиторов - современников Ван Гога.

Посетители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени, так как проекции проходит циклично. Можно стоять или сидеть, перемещаться по залу в поисках новых ракурсов и, конечно, фотографироваться и снимать видео.

Телефон для справок: 8 (3462) 350-978. Цена билета: 350 рублей. Для маленьких детей, инвалидов 1 и 2 групп, студентов, многодетных семей и школьных групп действуют скидки.

Мастер-класс «Праздничное настроение»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Для тех, кто хочет сделать подарок своими руками себе любимому или близкому человеку, можно прийти на мастер-класс по художественной композиции в смешанной технике. Работа с краской и творчество позволит отвлечься от предновогодней суеты и раскрыть в себе скрытые таланты.

Мероприятие проводится для групп с количеством не более 5 человек!

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: дети до 18 лет – 300 рублей, взрослые – 500 рублей. 14+


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Сегодня в 11:36, просмотров: 269, комментариев: 0
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