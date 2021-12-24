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Андрей Филатов примерил на себя роль Деда Мороза

Глава Сургута подарил подарки трем маленьким горожанам

Андрей Филатов примерил на себя роль Деда Мороза
Фото: filatov_surgut

Мэр Сургута Андрей Филатов исполнил мечты трех маленьких горожан, приняв участие в акции «Елка желаний», которая проходит в России четвертый год. Градоначальник подарил детям кукольный домик, шведскую стенку, зимний комбинезон для прогулок, о которых они попросили Деда Мороза.

«Дарить подарки, тем более на Новый Год, – наша важная и приятная традиция. Особенно, когда можешь стать причастным к празднику других людей. Давайте сделаем как можно больше добра в уходящем году. Окажем тем, кто рядом, свою помощь, дадим поддержку, поделимся с окружающими людьми тёплом и радостью праздника. Пусть неделя добра в Югре продлится на весь наступающий год!» — отметил глава города у себя в «Инстаграме».

В акции можно принять участие до конца февраля. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 328, комментариев: 0
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