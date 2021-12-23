В Сургуте назначили начальника по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов

Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов администрации Сургута возглавил Дмитрий Печенкин. Ранее он занимал пост на муниципальной службе в Сургутском районе. Сегодня, 23 декабря, он провел свой первый брифинг для журналистов на новой должности.

Информационное агентство URA.RU со ссылкой на источники сообщает, что ранее Печенкин работал вместе с нынешним заместителем главы Сургута Виталием Криворотом и сейчас занял место, на котором ранее работал Анатолий Коренков.