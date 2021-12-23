График работы пунктов вакцинации в Сургуте с 31 декабря по 9 января

Жители Сургута смогут привиться от коронавируса в канун Нового года и на протяжении зимних каникул. Пункты вакцинации будут открыты с 31 декабря по 9 января. Новый график работы публикует пресс-служба администрации города:

ТРЦ «Сити Молл» (Югорский тракт, 38).

31.12.21: 11.00 - 18.00

02.01.22 - 08.01.22: 12.00 -18.00;

09.01.22: 11.00 - 20.00

ТРЦ «Союз» (30 лет Победы, 46).

03.01.22-06.01.22/08.01.22. -09.01.22: 10:00-15:00

ТЦ «Росич» (ул. Геологическая, 10)

03.01.22-06.01.22/ 08.01.22-09.01.22: 10:00-15:00.

ТРЦ «Аура» (Нефтеюганское шоссе, 1)

31.12.21: 11:00-16:00

02.01.22 - 09.01.22: 11:00 16:00

ТРЦ «Агора» (ул. Профсоюзов, 11).

31.12.21: 11:00-15:00

04.01.22 - 09.01.2022: 11:00-16:00

Ж/Д вокзал, медицинский пункт (ул. Привокзальная, 23)

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Депо Ж/Д вокзала (ул. Западная, 1)

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