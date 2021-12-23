Мошенники развели жительницу Сургута на 3,6 миллиона рублей

В Сургуте возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 48-летняя жительница города. Как сообщили в УМВД по Сургуту, женщине поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился менеджером торговой площадки, которая занимается возвратом денег, вложенных в компанию «Кэшбери», признанную финансовой пирамидой.

Аферист убедил югорчанку зарегистрироваться на сайте данной якобы брокерской платформы для возврата денег, которые потерпевшая в прошлом вложила в «Кэшбери». Женщина зарегистрировалась и затем перевела на предоставленные аферистом счета свыше 3,6 млн руб.

«В последующем деньги женщине возвращены не были, аферист не выходил на связь. Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы», - сообщили в полиции.