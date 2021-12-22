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​В деле с обысками у Виталия Щербакова появились новые подробности

Сургутский бывший журналист и пиарщик Виталий Щербаков проходит свидетелем по уголовному делу

​В деле с обысками у Виталия Щербакова появились новые подробности
Фото: facebook.com

Бывший журналист и работник пресс-служб администраций Сургута и Сургутского района Виталий Щербаков проходит свидетелем по уголовному делу. Об этом он сам рассказал корреспонденту siapress.ru, уточнив, что ему вернули всю технику, изъятую при обыске.

В середине ноября в доме у Виталия Щербакова работали силовики. Они нагрянули в квартиру около 22.00 и провели обыск в присутствии супруги экс-журналиста и троих маленьких детей. При этом сотрудники полиции не сообщили, в рамках какого уголовного дела проводятся обыски и каков статус Виталия Щербакова. Ситуация оставалась неясной более двух недель, пока не получила широкий общественный резонанс. По данным источников siapress.ru, речь идет об уголовном деле о клевете, возбужденного в отношении неопределенного круга лиц.

Стоит отметить, что в УМВД Югры до сих пор не давали официального комментария по этому делу. Ряд экспертов сходится во мнении, что приход правоохранителей связан с работой Щербакова в избирательном штабе скандально известного кандидата в депутаты думы Югры Александра Клишина («Справедливая Россия»).


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Сегодня в 17:14, просмотров: 356, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 17:35
Что называется, неудачно сменил место работы.
Швондер.
Сегодня в 18:44
Ибо нехйу
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