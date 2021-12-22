В Сургуте накажут автомобилистов за ночной дрифт

В Сургуте госавтоинспекторы разыскивают водителей автомобилей, дрифтовавших ночью в районе гипермаркета «Лента» на ул. 30 лет Победы. Видео с места появилось накануне в соцсетях. Как отметили в городской Госавтоинспекции, за 15 секунд (столько длится ролик) лихачи не только нарушили несколько правил, но и создали аварийную ситуацию, сообщает «СургутИнформТВ».

«Предварительно изучив даже в скором порядке — это нарушение требований дорожных знаков, нарушение правил перевозки пассажиров. Это предварительно. В ходе более досконального изучения видеоматериала там будет установлен еще ряд нарушений ПДД», — сказал начальник Госавтоинспекции Сургута Олег Левин.