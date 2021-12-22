В Сургуте прогнозируют сильную метель и гололед 23 декабря

По данным Гидрометеорологического бюро, 23 декабря в Сургуте ожидается метель, ветер порывами до 17м/сек, гололедно-изморозевые явления.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте;

постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придётся быть вне дома или квартиры;

не выходите на мороз без тёплой одежды;

не носите на морозе металлические украшения;

если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль;

необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;

если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.

Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду!