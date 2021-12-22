В Сургуте появится департамент массовых коммуникаций и аналитики

В Сургуте администрация пополнится департаментом массовых коммуникаций и аналитики, который будет создан из управлений массовых коммуникаций и общественных связей. Информацию об этом подтвердил председатель думы Максим Слепов во время четвертого заседания, где утвердили это решение.

«Нам представили проект этой службы, как она будет выглядеть, будет работать. Почему нет, если технологии сегодня развиваются таким образом, и люди, которые будут заниматься информационным сопровождением администрации города приняли решение сформировать новую структуру. Почему нет, мы готовы поддержать», – заявил Слепов.

Всего в новом департаменте будет работать порядка 30 человек, причем увеличение штата не подразумевается. По подсчетам представителей мэрии, инициатива позволит сэкономить полмиллиона рублей из городского бюджета.