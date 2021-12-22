В Сургуте на Комсомольском сгорела Kia Rio

Ранним утром в среду, 22 декабря, в Сургуте на проспекте Комсомольский сгорел автомобиль Kia Rio. Вызов поступил в дежурную часть в 5.41.

«Возгорание было локализовано в 5:48, открытое горение было ликвидировано в 5:50. По вызову от подразделений МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Зимой в Югре традиционно увеличивается число пожаров на транспортных средствах. Только за минувшую неделю пожарные округа тушили девять автомобилей. Ранее siapress.ruпубликовал памятку, как уберечь автомобиль от пожара.