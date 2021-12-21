Шестилетняя девочка из Когалыма умерла от полученных в ДТП травм

Ребенок из Когалыма, пострадавший в ДТП под Сургутом, скончался. Напомним, что шестилетнюю девочку и ее маму доставили в реанимацию городской травматологии 16 декабря. Ранения, которые получила несовершеннолетняя, оказались несовместимыми с жизнью, за жизнь женщины продолжают бороться врачи.

Отметим, что причиной инцидента, предварительно, стало лопнувшее колесо «Тойоты», которая ехала по той же дороге, что и пострадавшие. Всего в аварии пострадало четверо человек – владелец авто японской марки, водитель «Киа» и две его пассажирки.