В Сургуте вновь перенесли судебное заседание по делу бизнесмена Андрея Копайгоры

В Сургуте вновь перенесли судебное заседание по делу сургутского олигарха Андрея Копайгоры, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве. Причиной послужила госпитализация бизнесмена.

Рассмотрение уголовного дела перенесено на 17 января 2022 года, сообщили в пресс-службе Сургутского горсуда Ura.ru. Там добавили, что Андрей Копайгора проходит медицинское освидетельствование на предмет выявления заболеваний, которые не позволяют ему находиться под стражей. Уточняется, что это уже 11-й перенос судебного заседания. Ранее оно откладывалось из-за недоставки подсудимого или неявки свидетелей.

Напомним, следствие по уголовному делу бизнесмена Андрея Копайгоры завершилось в сентябре. Тогда же прокуратура передала материалы с обвинительным заключением в Сургутский городской суд.

Копайгору обвиняют в мошенничестве, нарушении правил сделки с драгоценными металлами, неправомерных действиях при банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. Общий размер причиненного ущерба по всем преступлениям превышает 970 млн рублей.