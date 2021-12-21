Фестиваль искусств в Сургуте финишировал программой «Музыка 60 параллели»

В Сургуте официально завершился Международный фестиваль искусств «60 параллель». Финальным выступлением стала программа «Музыка 60 параллели» Симфонического оркестра городской филармонии.

«Отрадно, что в Югре есть такой культурный бренд, который позволяет нам наслаждаться лучшими произведениями в исполнении приглашённых артистов и музыкантов Сургутской филармонии. Браво, Сургутская филармония, браво, наши гости, браво, дорогие слушатели!» – поблагодарила заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Однако, не все грандиозные планы фестиваля удалось воплотить в жизнь. Так, концерты народного артиста России Константина Райкина и лауреата всероссийских конкурсов Алексея Архиповского перенесли на следующий год.

«Мы перенесли эти концерты на февраль и май 2022 года, и югорчане обязательно встретятся с замечательными артистами на нашей сцене. Это будет приятное послесловие девятого фестиваля в преддверии юбилейной, десятой «60 параллели» и юбилейного, XX концертного сезона», - рассказал директор Сургутской филармонии Яков Черняк.