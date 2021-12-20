В налоговой Сургута озвучили причины невыплаты имущественных налогов

Жители Сургута задолжали более 267 миллионов рублей по имущественным налогам. Основные причины невыплаты денежных средств – тяжелое финансовое положение, низкий уровень налоговой грамотности, а порой и нигилизм.

«Ежегодно практически одни и те же лица в списках нарушителей платежной дисциплины. В этом году их немного поменьше, но это незначительная часть физических лиц, которые оплатили сумму в установленный срок. Кто запаздывает, у нас платят сейчас – ежедневно поступает в бюджет порядка четырех-пяти миллионов рублей от сургутян», – поделилась начальник аналитического отдела №1 ИФНС РФ по Сургуту Алена Биктирякова.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря. После этого каждый календарный день просрочки будет начисляться пеня.

Подробнее об имущественных налогах для физических и юридических лиц – в интервью siapress.ru