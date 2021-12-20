В Сургуте расторгли трудовой договор с водителем автобуса, который вез подростка с ДЦП

В Сургуте уволился водитель автобуса, из которого на прошлой неделе высадили подростка с ДЦП. Мужчина больше не работает в транспортной компании СПОПАТ, сообщили представители предприятия «СургутИнформ-ТВ».

Трудовой договор с водителем расторгли 17 декабря. По данным журналистов, перед этим мужчина получил выговор от руководства и был лишен премии.

Напомним, инцидент произошел 10 декабря. 14-летний подросток с ДЦП ехал на автобусе №11. Он не успел подойти к двери на своей остановке и доехал до конечной, а когда попросил водителя вернуться, кондуктор выгнала парня из автобуса.

Проверку по факту происшествия проводят следователи и прокуратура. Кондуктора автобуса уволили, а директор СПОПАТ Игорь Артеменко принес извинения мальчику и его родителям.