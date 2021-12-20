«Заберите нас в Москву». В Сургуте Дед Мороз и Снегурочка пришли на остановку, где раньше бомжевала собака

В Сургуте Дед Мороз и Снегурочка попросили забрать их в Москву. С такой просьбой они обратились к горожанам, расположившись в теплой остановке «Парк За Саймой». Очевидно, Деда Мороза и Снегурочку вдохновила история собаки Белки, которая ранее жила на этой остановке. После того, как волонтеры узнали про собаку, они забрали ее на передержку, а затем нашли ей хозяйку в Москве. Белка уехала на ПМЖ в столицу в минувшие выходные.

Интересно, что у Белки, получившей известность во всей стране, в Сургуте нашелся пес-«близнес». Сейчас волонтеры также подыскивают ему хозяев.