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​«Такого рода проекты должны выходить за границы одного муниципалитета»

Андрей Филатов рассказал, какое будущее ждет Сургут

​«Такого рода проекты должны выходить за границы одного муниципалитета»
Фото: instagram.com/filatov_surgut

Глава Сургута Андрей Филатов представил проект концепции развития города. Выступление состоялось в рамках общественных обсуждениях проектов развития Сургуте и Нижневартовска, в котором приняли участие губернатор Наталья Комарова, депутаты всех уровней, представители общественных советов, общественных палат, активные граждане.

Андрей Филатов рассказал о масштабных проектах: Научно-технологическом центре, «Будущее здесь» и трансформации транспортной системы.

«Научно-технологический центр – это городская локация, основой функционирования которой должны стать образовательный кампус, технопарк, привлекательная среда, способная формировать возможности для талантливых людей в Сургуте, Югре, России», – подчеркнул Андрей Филатов.

Проект «Будущее здесь» даст молодым людям возможность формировать новый взгляд на образование, реализовать собственные проекты, достигать поставленных перед собой целей. Первый его этап состоялся в 2021 году. «В результате реализации проектов к 2030 году численность занятых в экономике города Сургуте составит 5,6 тысячи человек, из них 1,6 тысячи – с высокой добавочной стоимостью. Будут формироваться такие рабочие места, где интеллектуальный труд прирастает в количественном и качественном значениях с совсем другими экономическими эффектами», – заявил Андрей Филатов.

Работа по трансформации транспортной системы запущена в партнерстве с «ВЭБ.РФ». Сейчас идут конкурсные процедуры для привлечения специализированной организации, готовой провести ревизию потребностей муниципалитета с учётом перспектив его развития, ожиданий горожан.

«Такого рода проекты должны выходить за границы одного муниципалитета, подключать других, участвовать в развитии региона, страны, мира», – оценила Наталья Комарова.

В окружном департаменте общественных и внешних связей сообщили, что проекты выработаны управленческими командами автономного округа по итогам участия в образовательной программе для 100 крупнейших городов России, организованной корпорацией «ВЭБ.РФ» и Московской школой управления «Сколково». Свое видение развития города представил также глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.


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Сегодня в 13:10, просмотров: 279, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 13:36
Этот тоже грибочками нижневартовскими отравился?
Будулай Алмазов
Сегодня в 14:24
Примерно ту же лапшу вешали, когда продвигали идею университета в Сургуте. Прокатило, хотя результат совсем не соответствует прожектам. Если сработало раз, то зачем выдумывать что-то новое? Выпускники СурГУ давно должны быть на первых ролях в городе чисто исходя из количества выпускников. Ан нет.
Сергей Б
Сегодня в 14:36
«Такого рода проекты должны выходить за границы одного муниципалитета, подключать других, участвовать в развитии региона, страны, МИРА» – это полная неадекватность на почве тупой жадности срубить бабла – «Поэтому красноречие ее было необыкновенно. – Да! – кричала она. – Такого рода проекты обогатят всю страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! ... Сургут станет центром десяти губерний!»

«Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Сургут. Сюда переезжает правительство. Сургут переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старый Сургут. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. — Всего мира!!! — Да! А впоследствии и вселенной. Такого рода проекты, превратившие уездный город в столицу земного шара, превратятся в прикладную науку и изобретут способы междупланетного сообщения. Из Сургута полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, к 2030 году в Сургуте состоится первый в истории мироздания междупланетный съезд раскрепощенных женщин востока! Наталья вытерла свой благородный лоб. Ей хотелось денег до такой степени, что она охотно стянула бы кошелек у первого встречного. — Да-а, — выдавил из себя Филатов, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором, — но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?.. Присутствующие напряженно смотрели на губернаторшу. — Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».
Сергей Б
Сегодня в 14:45
Восходит солнце, и заходит солнце, и нет ничего нового под Солнцем.
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