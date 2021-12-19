Андрей Филатов рассказал, какое будущее ждет Сургут

Глава Сургута Андрей Филатов представил проект концепции развития города. Выступление состоялось в рамках общественных обсуждениях проектов развития Сургуте и Нижневартовска, в котором приняли участие губернатор Наталья Комарова, депутаты всех уровней, представители общественных советов, общественных палат, активные граждане.
Андрей Филатов рассказал о масштабных проектах: Научно-технологическом центре, «Будущее здесь» и трансформации транспортной системы.
«Научно-технологический центр – это городская локация, основой функционирования которой должны стать образовательный кампус, технопарк, привлекательная среда, способная формировать возможности для талантливых людей в Сургуте, Югре, России», – подчеркнул Андрей Филатов.
Проект «Будущее здесь» даст молодым людям возможность формировать новый взгляд на образование, реализовать собственные проекты, достигать поставленных перед собой целей. Первый его этап состоялся в 2021 году. «В результате реализации проектов к 2030 году численность занятых в экономике города Сургуте составит 5,6 тысячи человек, из них 1,6 тысячи – с высокой добавочной стоимостью. Будут формироваться такие рабочие места, где интеллектуальный труд прирастает в количественном и качественном значениях с совсем другими экономическими эффектами», – заявил Андрей Филатов.
Работа по трансформации транспортной системы запущена в партнерстве с «ВЭБ.РФ». Сейчас идут конкурсные процедуры для привлечения специализированной организации, готовой провести ревизию потребностей муниципалитета с учётом перспектив его развития, ожиданий горожан.
«Такого рода проекты должны выходить за границы одного муниципалитета, подключать других, участвовать в развитии региона, страны, мира», – оценила Наталья Комарова.
В окружном департаменте общественных и внешних связей сообщили, что проекты выработаны управленческими командами автономного округа по итогам участия в образовательной программе для 100 крупнейших городов России, организованной корпорацией «ВЭБ.РФ» и Московской школой управления «Сколково». Свое видение развития города представил также глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
«Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Сургут. Сюда переезжает правительство. Сургут переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старый Сургут. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. — Всего мира!!! — Да! А впоследствии и вселенной. Такого рода проекты, превратившие уездный город в столицу земного шара, превратятся в прикладную науку и изобретут способы междупланетного сообщения. Из Сургута полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, к 2030 году в Сургуте состоится первый в истории мироздания междупланетный съезд раскрепощенных женщин востока! Наталья вытерла свой благородный лоб. Ей хотелось денег до такой степени, что она охотно стянула бы кошелек у первого встречного. — Да-а, — выдавил из себя Филатов, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором, — но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?.. Присутствующие напряженно смотрели на губернаторшу. — Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».