Андрей Филатов рассказал, какое будущее ждет Сургут

Глава Сургута Андрей Филатов представил проект концепции развития города. Выступление состоялось в рамках общественных обсуждениях проектов развития Сургуте и Нижневартовска, в котором приняли участие губернатор Наталья Комарова, депутаты всех уровней, представители общественных советов, общественных палат, активные граждане.

Андрей Филатов рассказал о масштабных проектах: Научно-технологическом центре, «Будущее здесь» и трансформации транспортной системы.

«Научно-технологический центр – это городская локация, основой функционирования которой должны стать образовательный кампус, технопарк, привлекательная среда, способная формировать возможности для талантливых людей в Сургуте, Югре, России», – подчеркнул Андрей Филатов.

Проект «Будущее здесь» даст молодым людям возможность формировать новый взгляд на образование, реализовать собственные проекты, достигать поставленных перед собой целей. Первый его этап состоялся в 2021 году. «В результате реализации проектов к 2030 году численность занятых в экономике города Сургуте составит 5,6 тысячи человек, из них 1,6 тысячи – с высокой добавочной стоимостью. Будут формироваться такие рабочие места, где интеллектуальный труд прирастает в количественном и качественном значениях с совсем другими экономическими эффектами», – заявил Андрей Филатов.

Работа по трансформации транспортной системы запущена в партнерстве с «ВЭБ.РФ». Сейчас идут конкурсные процедуры для привлечения специализированной организации, готовой провести ревизию потребностей муниципалитета с учётом перспектив его развития, ожиданий горожан.

«Такого рода проекты должны выходить за границы одного муниципалитета, подключать других, участвовать в развитии региона, страны, мира», – оценила Наталья Комарова.

В окружном департаменте общественных и внешних связей сообщили, что проекты выработаны управленческими командами автономного округа по итогам участия в образовательной программе для 100 крупнейших городов России, организованной корпорацией «ВЭБ.РФ» и Московской школой управления «Сколково». Свое видение развития города представил также глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.