Конкурс на новогоднее оформление города стартовал в Сургуте

Традиционный творческий конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Сургуте: департамент архитектуры и градостроительства накануне объявил четыре номинации. Это «Лучшее новогоднее оформление фасада», «Лучшее новогоднее оформление территории», «Лучшая новогодняя ёлка», «Лучшая новогодняя горка», «Лучшее новогоднее оформление пассажирского транспорта».

«Участие в конкурсе могут принять как жители города, украсившие свои дома и дворы, так и трудовые коллективы, оформившие к Новому году территории и здания, — комментируют в администрации Сургута. — Для этого необходимо по 24 декабря выполнить наружное новогоднее оформление объекта, в том числе: фасада (либо отдельной части здания: участка фасада, входной группы, наружных витрин); территории или участка; новогодней ёлки; горки; транспортного средства (пассажирских перевозок) и направить в департамент архитектуры и градостроительства заявку об участии в конкурсе на адрес электронной почты: zaharova_ee@admsurgut.ru (с пометкой «КОНКУРС»)».

Организаторы подчеркивают, что новогоднее оформление нужно выполнить с использованием креативных дизайнерских и художественных решений, выразительных цветовых и световых приемов. Вот, например, требования к установке елки: ее следует поставить на открытом участке территории, она должна быть не ниже трех метров.

Итоги подведут в канун Нового года, победителям обещают призы и дипломы. А более подробно о проведении конкурса можно прочитать в этом документе.