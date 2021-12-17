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Новый застройщик «Любимого» не справляется с графиком работ правительства Югры

С недостроенным домом ЖК «Любимый» в Сургуте вновь возникли сложности

Новый застройщик «Любимого» не справляется с графиком работ правительства Югры
Фото: vk.com/depstroy86

Компания «Столица» не справляется с графиком работ, представленный правительством, по завершению дома в ЖК «Любимый» в Сургуте. В здание не подано тепло, застройщик не приступил к благоустройству прилегающей территории, не завершены остекление фасада и внутренняя отделка.

«В соответствии с постановлением правительства автономного округа утвержден план-график работы с проблемными объектами, потерпевшими дольщиками. Ну и, судя по результатам, скорее всего, мы не справимся с планом-графиком. Исходя из этого, будем и построим сегодня свою работу», – передает «Сургут 24» слова губернатора округа Натальи Комаровой.

Напомним, что застройщик должны закончить работы к 2023 году. Инвестор взялся достроить проблемный дом, который недобросовестный застройщик ООО «ДЭП» должен был сдать ещё в 2016 году.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 308, комментариев: 0
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