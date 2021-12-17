Власти Сургута подали заявки на федеральные субсидии для строительства школ

Мэрия Сургута планирует привлечь федеральное софинансирование на строительство школ. Об этом сообщила начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Светлана Петрик во время брифинга с журналистами.

«Наши объекты концессии уже заключены, основное софинансирование идет из регионального бюджета, но с этого года уже есть механизм федерального софинансирования. Мы приняли решение совместно с округом участвовать в этом отборе», – рассказала Светлана Петрик.

Всего в Сургуте планируют построить по концессии семь школ с безбарьерной средой в микрорайонах 6А, 24, 35А, 31Б, 20А, 45, Пойма-5. Однако, опыт показал, что в концессионном соглашении есть риски из-за того, что на сегодняшний день в него нельзя вносить изменения.

«Сейчас мы с органами исполнительной власти автономного округа работаем над формулировками, которые позволят вносить изменения в действующее соглашение. По этой категории на федеральном уровне были приняты решения, которые позволяют изменять стоимость в рамках уже действующих контрактов, в пределах, по-моему, 30 процентов. В отношении концессионных соглашений такого пока нет», – пояснила начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма.

Напоминаем, ранее, подрядчик разорвал концессионное соглашение по школе в 38 микрорайоне из-за подорожания стройматериалов. Сейчас проходит перезаключение контракта по этому объекту.