Основная часть бюджета Сургутского района пришлась на образование

Депутаты Думы Сургутского района рассмотрели проект бюджета на 2022 год. Известно, что основная часть расходов бюджета распределена на сферу образования – 52 %. В числе других приоритетных направлений – решение общегосударственных вопросов – 14 %, развитие системы ЖКХ – 11%.

В основные объёмы расходов входит строительство, ремонт социальных объектов, инфраструктуры. В числе крупных объектов – водоочистная станция п. Фёдоровский, приобретение школ в посёлках Солнечный и Нижнесортымский в рамках концессионных соглашений и инвестиционных договоров.

Согласно проекту бюджета, власти района направляют средства на текущий ремонт 46-ти объектов образования. На эти цели предусмотрено более 38 млн рублей.

Депутат от Лянтора Людмила Емелева рассказала о том, какие городские объекты попадают в ремонтную кампанию 2022 года: «Запланированы средства на продолжение капитального ремонта ясли-сада «Теремок», детско-юношеской спортивной школы, школы № 6. Я рада, что объектам образования уделяется внимание. В районном бюджете на 2022 год расходы в целом на сферу образования составляют больше 50%».

В 2023 году власти района планируют завершить масштабный апгрейд лянторской школы № 6, куда входит, в том числе, отделка вестибюля, актового и спортивного залов, пищеблока на сумму 20 млн рублей.

Продолжится оснащение поселений спортивной инфраструктурой. Председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий назвал основные объекты, которые появятся в районе: «В следующем году в Угуте планируется построить крытый хоккейный корт со спортивной площадкой, а на базе «Атланта» в Солнечном переоборудуют стадион для восстановительных тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году в Федоровском и Белом Яре должны появиться бассейны, а в Лянторе – большой спортивный комплекс с универсальным залом».

17 декабря вместе с бюджетом, депутатам предстоит утвердить Стратегию развития муниципального образования до 2030 года, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры тринадцати поселений, перечень культурно-спортивных мероприятий района.