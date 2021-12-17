Администрация Сургута планирует найти нового подрядчика для благоустройства набережной

Вопрос с набережной у СурГУ не будет оставлен. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы муниципалитета по городскому хозяйству Григорий Невоструев. По его словам, специалисты и чиновники несколько раз собирались для поиска решения возникшей проблемы и оценки ситуации.

«Мы собирали совещание, чтобы выяснить с подрядчиком, каковы причины отставания графика, обсудили вопросы несоответствия утвержденному проекту. По этому объекту, скорее всего, придется фиксировать в текущем состоянии невыполнение некоторых видов работ. Я думаю, мы повторно заключим договор, потому что часть средств не были расходованы подрядчиком», – рассказал Невоструев.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что некачественное благоустройство набережной стало поводом для судебного разбирательства. Общая стоимость непринятых работ составляет около 40 миллионов рублей.