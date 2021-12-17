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Григорий Невоструев: «Реанимировать здание на Маяковского реально»

Мэрия Сургута рассказала обо всех нюансах переезда чиновников на Маяковского

Григорий Невоструев: «Реанимировать здание на Маяковского реально»
Фото: Юрий Семенков

Замглавы Сургута по горхозяйству Григорий Невоструев во время пресс-конференции прокомментировал переезд чиновников в здание на Маяковского, 15, откуда служащие съехали в 2014 году из-за аварийности объекта. Он отметил, что при обследовании объекта, составлении техзадания и оценке специалистов оказалось, что найти решение возможно:

«На моей практике было такое, что приходим на объект с одними экспертами, которые дают свою оценку стоимости реконструкции, другие специалисты видят иное решение проблемы, более простое и дешевое. То есть, реанимировать здание реально. Предварительно оценка такая», – заявил Невоструев.

Кроме того, при сравнении предварительных подсчетов затрат на аренду и ремонт, выяснилось, что ввести здания на улице Маяковского стоит около 50 миллионов, что сопоставимо с перспективными расходами на съем офисов на Гагарина, 11. Также немаловажным фактором стало комфортное расположение госслужащих:

«По схеме размещения, которую мы представили на комитете думы, получается более компактно. Это важно для нас. Не секрет, что перемещение по городу на транспорте занимает много времени и затрудняет коммуникацию, оборот документов и прочие задачи», – добавил замглавы.

У журналистов также возник вопрос о том, не вырастет ли стоимость проекта из-за расширения парковки – переезд планируется для работников департаментов образования и городского хозяйства, что может вызвать транспортный коллапс в соседних дворах.

«Естественно, помимо оценки капремонта мы смотрим, какое количество транспорта потребуется, так как часть сотрудников пользуется служебным. Но это несколько людей. В любом случае, ДИЗО эти расчеты проводил», – заключил Невоструев.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 292, комментариев: 2
Комментарии:
Iriska
Сегодня в 14:40
Реанимировать здание на Маяковского оказывается реально, но 7 предыдущих лет при обследованиях объекта, составлении техзаданий и оценках специалистов казалось, что найти решение невозможно.
Румпельштильцхен Iriska
Сегодня в 15:29
7 лет назад владелец здания на Гагарина очень обрадовался подарку судьбы, арендная плата за это время 2 раза уже окупила стоимость его стоимость.
"ввести здания на улице Маяковского стоит около 50 миллионов, что сопоставимо с перспективными расходами на съем офисов на Гагарина" 50 лямов в год на аренду и 50 лямов чтобы еще лет 20 как-минимум пользоваться, кончно "сопоставимо" )))
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