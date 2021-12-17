Мэрия Сургута рассказала обо всех нюансах переезда чиновников на Маяковского

Замглавы Сургута по горхозяйству Григорий Невоструев во время пресс-конференции прокомментировал переезд чиновников в здание на Маяковского, 15, откуда служащие съехали в 2014 году из-за аварийности объекта. Он отметил, что при обследовании объекта, составлении техзадания и оценке специалистов оказалось, что найти решение возможно:

«На моей практике было такое, что приходим на объект с одними экспертами, которые дают свою оценку стоимости реконструкции, другие специалисты видят иное решение проблемы, более простое и дешевое. То есть, реанимировать здание реально. Предварительно оценка такая», – заявил Невоструев.

Кроме того, при сравнении предварительных подсчетов затрат на аренду и ремонт, выяснилось, что ввести здания на улице Маяковского стоит около 50 миллионов, что сопоставимо с перспективными расходами на съем офисов на Гагарина, 11. Также немаловажным фактором стало комфортное расположение госслужащих:

«По схеме размещения, которую мы представили на комитете думы, получается более компактно. Это важно для нас. Не секрет, что перемещение по городу на транспорте занимает много времени и затрудняет коммуникацию, оборот документов и прочие задачи», – добавил замглавы.

У журналистов также возник вопрос о том, не вырастет ли стоимость проекта из-за расширения парковки – переезд планируется для работников департаментов образования и городского хозяйства, что может вызвать транспортный коллапс в соседних дворах.

«Естественно, помимо оценки капремонта мы смотрим, какое количество транспорта потребуется, так как часть сотрудников пользуется служебным. Но это несколько людей. В любом случае, ДИЗО эти расчеты проводил», – заключил Невоструев.