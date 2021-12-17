Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

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18 декабря

Арт-вечеринка «Параллельная реальность»

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1 Время: 17:00-21:30

Сургутяне отправят послание в другую галактику, разучат инопланетные танцы и узнают, как перенестись в параллельную реальность. На арт-вечеринке пройдет второй концерт «Темная радость VS Светлая печаль», полюбившийся многим на «СтерхФесте», а также выступление театра пластической драмы и комедии «Гротеск». Акция приурочена к 20-летию галереи современного искусства «Стерх».

Телефон для справок: 8 (3462) 350-978. Цена билета: 300 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 0+

Мюзикл для всей семьи «Царевна-лягушка»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 11:00/15:00. 19 декабря – в 15:00.

Любимая народная сказка на современный лад. Зрители увидят знакомых героев в неожиданном свете – и даже те, кто творил злодеяния, смогут исправиться и пуститься в общий пляс. В спектакле нас ожидает интерактивная программа, общение со сказочными персонажами и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Телефон кассы: 53-03-17. Цена билета: 900 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

Вечеринка «ВЕРНИ МНЕ МОЙ 2007»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

«Невесомость» создала телепорт в 2007 год – чумовые вечеринки в любимой «Атмосфере» и на других площадках (от аутентичного кафе «777» до краеведческого музея), чёлки, пирсинг и веселье.

Телефон справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 350 рублей. 18+.

19 декабря

Концертная программа «Музыка 60 параллели»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса 18. Время: 19:00.

Лучшие произведения русских и скандинавских композиторов, как современных, так и классических. Вместе с Симфоническим оркестром Сургутской филармонии выступит хоровая капелла «Светилен» и солисты из Санкт-Петербурга, Сургута, Ханты-Мансийска и Мегиона.

Телефон кассы: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Мастер-класс «Белый город»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Юные сургутяне научатся создавать новогоднюю инсталляцию из бумаги. Зимняя композиция станет отличным украшением или же подарком для самого близкого человека.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 6+

Онлайн-трансляция спектакля «Маша и медведь»

Место проведения: сайт театра актера и куклы «Петрушка». Время: 12:00.

«Петрушка» продолжает радовать своими архивными спектаклями в честь 30-летнего юбилея в онлайн-формате. «Маша и медведь» — это известная всем сказка про ловкую и сообразительную девочку Машу и грустного и одинокого Медведя. Историю рассказывают бродячие актеры, остановившиеся на привал.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: бесплатно. 0+