Лопнувшее колесо иномарки стало причиной автоаварии под Сургутом

В Сургутском районе в аварии пострадала семья из Когалыма. По сообщениям Госавтоинспекции округа, причиной ДТП стало лопнувшее колесо другого участника движения – водителя «Тойоты». Из-за инцидента мужчина не справился с управлением и влетел в «Киа».

«В результате ДТП водитель и пассажир, 49-летний мужчина транспортного средства «Тойота», а также водитель и пассажиры «Киа», 33-летняя женщина и 6-летняя девочка, получили травмы», – прокомментировали в ГАИ Югры.

Всего за 16 декабря на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы.