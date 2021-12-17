Эксперты объяснили рост акций Сургутнефтегаза заявлениями министра Шульгинов

На этой неделе акции Сургутнефтегаза снова показали безосновательный рост. Никаких новостей от компании не исходило. При этом, по данным «Финам», на Московской бирже обыкновенные акции сургутского гиганта подорожали на 15 процентов, до 42,39 рубля. Бумаги заняли третье место по объемам оборота среди российских акций, объем превысил 3,2 млрд рублей. Привилегированные акции подорожали на 3,66 процента, до 38,33 рубля. Они заняли шестое место по объемам торгов, достигших 700 млн рублей.

Эксперты считают, что поводом для покупок стало заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова о том, что еще одна неназванная компания, кроме «Роснефти», подала заявку на экспорт трубопроводного газа из России.

«Возможно, надежда на то, что этой компанией может быть «Сургутнефтегаз», и что он потратит на развитие экспорта газа хотя бы часть своей кубышки, и привели к аномальному всплеску акций», - отметил аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Аналитики Промсвязьбанка подчеркивают, что такая реакция — это своеобразная норма для бумаг компании. «Похоже, появился повод для спекуляций. Так, Минэнерго сообщило о том, что доступ к экспортным мощностям Газпрома попросили еще другие компании, кроме Роснефти. По сути, вариантов всего два — либо Лукойл, либо Сургутнефтегаз. Рынок очевидно сделал ставку на Сургутнефтегаз, что логично, учитывая несколько обособленный статус Лукойла. У Сургутнефтегаза есть Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии, откуда в теории могут быть налажены поставки газа на экспорт через Силу Сибири Газпрома. Тем не менее, пока это все на уровне не более, чем слухов, и спекулятивный рост в «обычке» Сургутнефтегаза, на наш взгляд, будет краткосрочным, тогда как «префы» смотрятся интереснее для покупки с учетом ожидаемых дивидендов (7,3 руб. на акцию, доходность 19%)», - приводит мнение аналитиков «БКС Экспресс».

Напомним, в ноябре акции Сургутнефтегаза подорожали на 45 процентов без видимого повода.