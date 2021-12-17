В Сургуте в 2021 году модернизируют 42 светофора

В Сургуте активно внедряется интеллектуальная транспортная система (ИТС). За пять лет сумма вложенных средств превысит 400 миллионов рублей. Но даже идеально настроенные светофоры в городе не решат всех транспортных проблем без строительства новых дорог и расширения существующих магистралей. О том, какие работы проведены в 2021 году, когда горожане увидят первые результаты внедрения ИТС и каковы ее перспективы – рассказал директор «Горсвета» Станислав Кузнецов.

В 2021 году город получил первый транш на внедрение ИТС – 80 млн рублей. За эти деньги проведена модернизация 42 светофорных объектов на выездных путях, Югорском тракте, улицах Аэрофлотская, Ленина, Профсоюзов, Маяковского и Островского, а также на улице Университетская.

«Выполнена работа по замене контроллеров, то есть основных мозгов светофорных объектов, заменены колодки, протянуты дополнительные кабели. Кроме того, установлены видеодетекторы транспорта, которые необходимы для того, чтобы считать интенсивность транспортных потоков в городе, и на основании полученной информации, возможно, изменять работу светофорных объектов в городе», - рассказал Станислав Кузнецов.

Видеоконтроллеры позволяют также настраивать адаптивный режим работы светофора – фазы удлиняются или укорачиваются в зависимости от транспортных потоков. «Сейчас мы пилотируемый такой вариант на перекрёстке Тюменский тракт и Белый Яр», - отметил директор Горсвета.

После пусконаладочных работ начнется сбор информации. «Мы надеемся, что к весне, получив дополнительную информацию, мы сможем принимать решения, какие режимы устанавливать на том или ином светофоре», - рассказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что сейчас режимы светофоров остаются прежними, а любые изменения будут вносится только после полного анализа: «Ставить эксперименты над горожанами мы не будем».

Всего в городе 167 светофоров. Возможно, в 2022 году в ИТС введут еще порядка 50 светофорных объектов. «В городе 167 светофоров. Мы занимаемся модернизацией 42, из этих светофоров почти 80 процентов – транспортные. Прокатав интеллектуальную транспортную систему на этих 42 светофорах и поняв, что нам необходимо, мы будем думать, куда двигаться дальше», - пояснил Станислав Кузнецов.

Сможет ли ИТС полностью решить проблему транспортных заторов в мегаполисе – вопрос открытый. На дорожную ситуацию влияют жилая и коммерческая застройка. «Нас настораживает активная застройка новой улицы Киртбая жилым массивом. Чем больше будут строить домов на Киртбая, тем больше будет пробка на Грибоедовской развязке», - высказал опасение Станислав Кузнецов и констатировал: без изменения ширины проезжей части и строительства дорог ИТС не поможет.