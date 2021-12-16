На депутатских комиссиях думы Сургутского района обсудили ремонт сайгатинского клуба

На депутатских комиссиях, при обсуждении бюджета на 2022 год, Алил Шахшаев, депутат от поселений Солнечного и Сайгатиной, поднял тему продолжении ремонта сайгатинского клуба.

В 2021 году на обновление инженерных систем, проектирование узлов учета ХВС, ГВС, тепловой энергии ЦДиТ был выделен межбюджетный трансферт в размере 12 млн рублей. Подрядчик освоил только 1,3 млн рублей. «Возможно ли в проекте бюджета учесть оставшиеся средства, чтобы завершить запланированные работы?» – спросил Алил Шахшаев директора департамента финансов администрации района Светлану Ерошкину.

Одним из вариантов предлагалось уточнить сумму в мартовской корректировке бюджета. В обсуждение внёс конкретику глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он поддержал Алила Шахшаева и предложил депутатам прописать протокольное решение: «Обязательства перед жителями надо выполнить», – сказал Андрей Трубецкой.

Согласно формулировке протокольного решения, механизм финансового обеспечения расходов на ремонт ЦДиТ в 2022 году будет определён в срок до 31 января будущего года.