Мэрия Сургута рассказала о трудностях строительства «Петрушки» с помощью концессии

Объекты культуры, в том числе и театр «Петрушка», могут строить с помощью концессионного соглашения. Однако при этом частные инвесторы смогут вести в учреждениях коммерческую деятельность. Об этом рассказала во время брифинга с журналистами начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Светлана Петрик.

«Нужно понимать, что концессия – это не таблетка от всех болезней. Безусловно, без участия бюджета данное соглашение будет не состоятельно. Поэтому, если рассматривать именно механизм концессии, и понимать, что концессионер может вести какую-то коммерческую деятельность и получать прибыль, то вопрос компенсации на создание должен здесь решаться на уровне власти и включению в бюджет. Вопрос только в наличие средств в бюджете», – отметила Светлана Петрик.

Также она подчеркнула, что концессионное соглашение выгодно администрации, потому что возврат средств происходит в течение длительного периода времени. За счет этого единовременная нагрузка на бюджет снижается, что позволяет создавать несколько объектов за раз.

В следующем году планируется строительство семи образовательных учреждений. Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма предположила, что сейчас администрация отдает приоритет подобным объектам, чтобы перевести школьников на односменные режим обучения.

Ранее, в конце ноября, Дума Сургута рассказала о строительстве 13 объектов по концессии, семь из которых – школы с безбарьерной средой.