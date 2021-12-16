После инцидента с ребенком-инвалидом в СПОПАТ проходят проверки

Директор СПОПАТ Игорь Артеменко принес извинения мальчику, которого выгнали из автобуса в Сургуте, и его родителям.

«Через десять минут после публикации видео по команде главы города было инициировано служебное расследование. В ходе служебного расследования было установлено хамское поведение нашего кондуктора и непрофессиональное поведение нашего водителя. Кондуктор уволен, по работе водителя проводится служебная проверка. От себя лично и от лица СПОПАТ приношу извинения мальчику и его родителям», - сказал Игорь Артеменко.

Инцидент произошел 10 декабря. 14-летний подросток с ДЦП ехал на автобусе №11. Он не успел подойти к двери на своей остановке и доехал до конечной, а когда попросил водителя вернуться, кондуктор выгнала парня из автобуса.

Проверку по факту происшествия проводят следователи и прокуратура.

Уже известно, что водителю объявлен выговор, а с сотрудниками СПОПАТ проведены беседы о правилах поведения с пассажирами общественного транспорта.