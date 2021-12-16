В Сургуте загорелся частный дом – погиб человек

В Сургуте в частном доме произошел пожар. Возгорание случилось на ул. Зеленая в районе Черного мыса. При пожаре погиб проживающий в доме мужчина, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании дома поступило в 12:02. Пожар тушили 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 12:24.

На месте пожара работают дознаватели. Им предстоит установить причину пожара.

Накануне, 15 декабря, в автомастерской по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей в Сургуте произошел взрыв. Пострадали несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда».