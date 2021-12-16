Против сургутянки возбудили уголовное дело за подделку медицинских документов

Жительница Сургута организовала незаконную деятельность по изготовлению и сбыту поддельных медицинских справок, связанных с коронавирусом. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, 70-летняя горожанка изготавливала поддельные выписки из протокола заседаний иммунологических медкомиссий, которые подтверждали наличие у получивших их граждан противопоказаний к вакцинации против коронавируса.

«В ходе обыска полицейские изъяли банковские карты, жесткие диски, принтеры, 4 компьютера, флешкарты, 4 сотовых телефона, штампы печати, штемпельные краски, оттиски, документы», - сообщили в пресс-службе полиции.

Уточняется, что ранее подозреваемая была предпринимателем. Суд избрал для нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.