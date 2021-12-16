В Сургуте проверяют информацию об инциденте с подростком-инвалидом в автобусе

В Сургуте подростка с ДЦП высадили из автобуса – по рассказу матери ребенка, которая предала огласку ситуации, водитель транспорта просто проехал остановку ее сына. Кондуктор объяснила это тем, что юноша не встал у дверей, и агрессивно попросила выйти. Ролик с кадрами инцидента разлетелся по социальным сетям.

«Возможно, эта ситуация так меня затронула, потому что у Славы (имя подростка – прим.ред.) ДЦП, проблемы с походкой, дефекты речи и он не всегда может донести свои мысли до другого человека правильно», – приводит слова матери телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Пресс-служба администрации города в разговоре с корреспондентом siapress.ru подчеркнула, что на сегодняшний день идет разбирательство. Более подробный комментарий они предоставят позднее.

Через 10 минут после публикации в Инстаграм сообщения о высадке ребёнка из автобуса в Сургуте, информация была доведена до Главы Сургута Андрея Филатова. Он сразу же дал распоряжение о проведении служебной проверки. В данный момент идёт разбирательство по этому факту. Исходя из его результатов, будут приняты соответствующие решения.

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