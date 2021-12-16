17 декабря губернатор Югры посетит Сургут

Завтра, 17 декабря, губернатор Югры Наталья Комарова будет работать в Сургуте. Ранее сообщалось, что глава региона посетит открытие нового здания «Центра охраны материнства и детства», однако, по информации источника информационного агентства СИА-ПРЕСС, поездка только этим мероприятием не ограничится.

Напомним, что этот медицинский объект стал самым крупным из завершенных в 2021 году проектов в сфере здравоохранения в Югре. Он рассчитан на 315 коек и 165 посещений в смену, в нем можно будет принять до десяти тысяч родов в год – при условии, что в Сургуте за 2020 год родилось около шести тысяч детей. То есть очевидно, что объект межрегионального значения. Хотя это не только и столько роддом – это настоящий передовой центр сохранения репродуктивного здоровья.

Объект был построен по концессионному соглашению, заключенному правительством Югры с компанией-партнером «ВИС-Инфраструктура». Теперь окружной бюджет будет ежегодно выделять более двух миллиардов рублей на выплаты по этому соглашению вплоть до покрытия всей стоимости объекта. Врачи медучреждения потихоньку начали переезжать с 15 декабря. Окончательное переселение запланировано на 1 января 2022 года.

Кстати, совсем скоро в студии СИА-ПРЕСС пройдет эфир с главврачом перинатального центра Ларисой Белоцерковцевой о самом крупном медицинском центре в городе.