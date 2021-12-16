Сургутские предприниматели стали фигурантами административных дел за незаконную продажу табака

В Сургуте против предпринимателей возбуждено семь административных дел за нелегальную продажу и хранение табачных изделий, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. Почти 13 тыс. пачек незаконных сигарет обнаружили сотрудники ведомства в магазинах Сургута. Вина бизнесменов заключается в том, что они продавали табачную продукцию без средств идентификации и без акцизных марок.

«В результате проверочных мероприятий установлен факт продажи 12 764 пачек сигарет и 7 банок табака для кальяна, немаркированных специальным кодом «DataMatrix», а также на части продукции отсутствовали специальные (акцизные) марки Российской Федерации. Принято решение об аресте нелегальных товаров», - сообщил замначальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Александр Петрученко.

Уточняется, что за продажу нелегального табака сургутские предприниматели предстанут перед судом.