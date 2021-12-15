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​Взрыв в Сургуте: все подробности, фото и видео

В Сургуте во время взрыва на СТО пострадали восемь человек

​Взрыв в Сургуте: все подробности, фото и видео
Фото и видео: siapress.ru / Алёна Кожевова

В среду, 15 декабря, около 18.00 в помещении автомастерской, расположенной по улице 30 лет Победы в Сургуте, произошел взрыв, под завалами оказались, по разным данным, от шести до десяти человек. Проверку проводят следователи и прокуратура.

В департаменте здравоохранения округа сообщили, что помощь понадобилась десяти пострадавшим, один из них находится в тяжелом состоянии.

Известно, что в автомастерской устанавливали и обслуживали газовое оборудование для автомобилей. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона. В результате взрыва в здании обрушилась кровля. Под завалами в здании осталось несколько автомобилей. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Для того, чтобы в помещении не скапливался газ и не произошло взрывов, на втором этаже мастерской выбили окна.

О личностях пострадавших не сообщается, но в автомастерской могли находится не только сотрудники, но и клиенты.

На месте происшествия работал корреспондент siapress.ru. Публикуем фото и видео с места происшествия, а также официальные комментарии следователей и прокуратуры.

Комментарий пресс-службы СУ СКР по Югре:

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской.

По предварительным данным 15 декабря 2021 года около 18 часов произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по ул. 30 лет Победы в городе Сургуте. Автомастерская осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей. В результате происшествия произошло обрушение кровли мастерской, 6 работникам оказывается первая медицинская помощь, из них 2 госпитализированы.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины хлопка, а также достаточность мер, принятых владельцем, для обеспечения безопасности работников и посетителей, по результатам будет принято процессуальное решение.

Комментарий пресс-службы прокуратуры Югры:

По предварительным данным 15 декабря 2021 года произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по ул. 30 лет Победы в городе Сургуте.

В результате происшествия произошло обрушение кровли мастерской, 8 работникам оказывается первая медицинская помощь, из них 2 госпитализированы.

Прокуратура Сургута организовала проверку по данному факту.

По поручению прокурора автономного округа прокурор Сургута лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

В ходе проверки будут установлены причины случившегося, определена степень ответственности виновных лиц.

Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа.


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Сегодня в 19:58, просмотров: 525, комментариев: 1
Комментарии:
444
Сегодня в 22:12
Ну, прокуратура... "Хлопок газовоздушной смеси". Вы совсем уже на русский язык наплевали? В словарь загляните. Это же был не "Короткий удар, преим. в ладоши.", а самое настоящее "Освобождение большого количества энергии в ограниченном объёме за короткий промежуток времени, вызванное воспламенением взрывчатого вещества". Для этой власти главный враг- русский язык. Вот и коверкают его изо всех сил. До поры до времени...

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