В Сургуте на днях откроется девять ледовых городков

В Сургуте практически завершилось строительство ледовых городков. Во время приемки было выявлено несколько недоработок – каток возле Росича и горка в поселке Дорожный. В ближайшие дни все девять объектов будут открыты для жителей города.

«Ледовые городки у нас соответствуют тем же локациям, что и в прошлом году. Количество не увеличилось, но был упор на ледовые горки – их стало больше. Тематика у нас «Шедевры мировой детской литературы». Задумывалось много чего показать, но в итоге мы больше архитектурные горки сделали – башенки, крепости», – рассказала главный специалист отдела архитектуры и художественного оформления департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Елена Захарова.

Всего в городе установили 34 ледовых горок разных размеров. Наиболее крупную расположили на главной площади.

«Было трудно, тонкий лед, много травы. Вышли в срок. Есть у нас маленькие нюансы – где-то подводит пила, где-то погода, в основном мешали граждане города. Объектов из-за этого пострадало много. Изначально сделали постройку, дети бегали и сломали. Восстанавливаем, но это все время. Это же нужно снова добыть лед, привезти, восстановить», – поделился мастер ледовых городков Павел Азанков. Он также добавил, что территория ограждалась сигнальными лентами, однако, это не останавливало особо пытливых горожан. Во время строительства городков было использовано около 900 двухметровых «кубиков» льда, весом 600 килограмм. Работы выполняли 35 сотрудников подрядной организации.

В городе планируется залить 13 катков, один из них, на центральной площади, будет коммерческим. Также продолжается световое новогоднее оформление. По словам Елены Захаровой, в этом году горожан ждет много новых элементов.

Напоминаем, что Сургут полностью украсят к Новому году во второй половине декабря.