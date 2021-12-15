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340 сургутян лечатся в ОКБ из-за ковида

Главный врач Сургута назвал ковид-ситуацию в городе благополучно стабильной

340 сургутян лечатся в ОКБ из-за ковида
Фото: siapress.ru

В Сургуте около 340 человек лечатся в Окружной клинической больнице из-за ковида. Всего в городе примерно 1 200 заболевших COVID-19. Об этом сообщил главный врач городской поликлиники №1 Максим Слепов во время онлайн-общения с горожанами.

«В течение прошлой недели количество вновь заболевших было около 50 человек в сутки. Поэтому можно характеризовать сегодняшнюю ситуацию как благополучно стабильную. У врачей есть небольшая передышка», – рассказал главврач. Он добавил, что ноябрь оказался напряженным периодом – в сутки поликлинические бригады обслуживали до трех тысяч вызовов, сейчас – около одной тысячи.

Кроме того, Максим Слепов отметил хорошие темпы вакцинации от гриппа и ковида. По его словам, план возможно выполнить до Нового года: «План по вакцинации от гриппа почти выполнили. По ковиду пока не достигли плановых показателей. Зашли в вакцинацию, то есть получили первый компонент, – 223 тысячи человек, напомню, по плану необходимо – 237 тысяч, чтобы обеспечить иммунную прослойку. А 203 тысяч человек – получили второй компонент. Процент зашедших в вакцинацию составляет 94 процента».

Напоминаем, что в городе находится 24 пункта вакцинации, 12 из них – мобильные. Они будут работать, в том числе, и в праздничные дни.

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Сегодня в 14:41, просмотров: 287, комментариев: 0
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